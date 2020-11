Overeenkomst over einde oorlog Nagorno-Karabach

Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst ondertekend om het gewapende conflict om de betwiste regio Nagorno-Karabach te beëindigen.

Dat meldden de Armeense premier Nikol Pasjinian, het Kremlin en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev maandag. Volgens het Kremlin gaat het om een verdrag dat de gevechtshandelingen tussen de voormalige Sovjetrepublieken met ingang van dinsdag een halt toeroept.

Pasjinian zei dat hij de Armeense natie „in de komende dagen” zou toespreken. Hij gaf geen verdere details. De Russische president Vladimir Poetin heeft tegen persagentschap Interfax gezegd dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht. Die wordt gestationeerd langs de frontlinie in Nagorno-Karabach. Poetin zei te hopen dat de overeenkomst „zal zorgen voor de benodigde omstandigheden voor een duurzame en volledige oplossing van de crisis rond Nagorno-Karabach.”

Capitulatie

De Azerbeidzjaanse president Aliyev zei dat de overeenkomst tussen de drie landen een „cruciaal punt zal worden in de oplossing van het conflict.” Volgens Aliyev zal ook Azerbeidzjans bondgenoot Turkije bij de vredesmissie worden betrokken. De president van Azerbeidzjan jubelde in een televisietoespraak dat de ondertekening van het verdrag door de Armeense premier Pasjinian een „capitulatie” behelst. „We hebben Pasjinian gedwongen het document te tekenen”, aldus Aliyev.

Na de bekendmaking van een deal zijn maandag grootschalige onlusten uitgebroken in de Armeense hoofdstad Jerevan, waar honderden demonstranten eerst het regeringsgebouw en daarna het parlement hebben bestormd en bezet. Tientallen betogers drongen ook in de werkkamer van de premier door. Zij maakten Pasjinian voor verrader uit en zien in de ondertekening van de wapenstilstand een capitulatie van Armenië.

