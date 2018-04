Over welke wapens gaat het allemaal?

President Trump kondigde woensdag aan een nieuw en „slim” type raket te gebruiken in Syrië. Hij reageerde daarmee op een Russisch dreigement om Amerikaanse raketten uit de lucht te schieten.

Welk wapen bedoelt Trump?

Waarschijnlijk doelt de Amerikaanse president op de Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). Deze kruisraket is ontworpen om geavanceerde Russische en Chinese luchtafweer te omzeilen. Het wapen is moeilijk op te sporen via radar. Om deze reden hebben ook Finland, Polen en Australië de JASSM gekocht.

Tot nu toe werkten de Amerikanen veel met de Tomahawkkruisraket, maar dat wapen wordt gezien als verouderd.

Het voordeel is wel dat de Tomahawk vanaf schepen kan worden gelanceerd. De nieuwe JASSM kan alleen vanaf bommenwerpers worden afgeschoten. De kruisraket heeft echter een bereik van bijna 1000 kilometer, dus toestellen kunnen wel op grote afstand van de Russische luchtafweer blijven.

Welk chemisch wapen is er zaterdag in het Syrische Douma gebruikt?

Dat wordt nog onderzocht. Het zou kunnen gaan om zenuwgas. Dat is berucht geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Alleen een gasmasker kan hiertegen beschermen. In de jaren negentig is dit internationaal verboden.

Het kan ook een aanval met chloorgas zijn geweest. Ook dat is een gevaarlijk chemisch middel. Maar omdat de deskundigen in de jaren negentig niet dachten dat dit zou worden gebruikt in een oorlog, staat het niet op de lijst van verboden middelen.