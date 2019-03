Over een harde niesbui en plukjes haar van een Ethiopische keizer

In deze rubriek komen bijzondere voorvallen in het buitenland voor het voetlicht: berichten die de krant normaal niet halen. Soms potsierlijk, dan weer ontroerend. Maar altijd: buitenissig.

Hatsj... boem!

Een 63-jarige automobiliste is vorige week in Duitsland een huis binnengereden doordat ze een niesbui had en de macht over het stuur verloor. De vrouw en een passagier raakten lichtgewond, aldus de politie.

Het incident was in de stad Osnabrück. De vrouw reed door de voortuin van het huis en kwam in de woonkamer tot stilstand. Nadat het voertuig uit het huis was getakeld, stutte de brandweer de muren.

Maniakken

De Belgische politie heeft vorige week twee straatracers van de weg gehaald die meer dan 190 kilometer per uur reden. Na een korte achtervolging werden ze aangehouden, waarna bleek dat in beide auto’s passagiers zaten, onder wie twee jonge kinderen.

De politie heeft processen-verbaal uitgedeeld voor „onaangepast rijgedrag”. De rijbewijzen van de chauffeurs, mannen van 27 en 28 jaar uit Zoutleeuw, zijn voor vijftien dagen ingetrokken.

Slipperverbod

Op wandelpaden van de Italiaanse toeristische regio Cinque Terre wordt het dragen van slippers verboden. Volgens Italiaanse media heeft het nationale park in de Ligurische regio aangekondigd dat iedereen die geen goed schoeisel draagt een boete kan verwachten van tussen de 50 tot 2500 euro.

De reden hiervoor zijn de vele verwondingen die toeristen oplopen door ongeschikt schoeisel op de soms moeilijk begaanbare wandelpaden tussen de schilderachtige dorpjes. De gewonden moeten vaak met een helikopter uit het park worden gehaald, aldus parkdirecteur Patrizio Scarpellini. „Het probleem is dat veel toeristen de wandelingen onderschatten en denken dat ze nog op het strand zijn.”

Haar retour

Een museum in het Verenigd Koninkrijk geeft Ethiopië plukjes haar terug van keizer Theodorus II. Een Britse militair sneed dat ongeveer 150 jaar geleden bij de vorst af.

De keizer, die ook Tewodros II wordt genoemd, beroofde zichzelf in 1868 van het leven nadat zijn troepen waren verslagen door het Britse leger. Dat had zijn fort bestormd om gevangenen te bevrijden. Een militair nam het haar na de slag mee als souvenir.

De Britten namen verder de jonge zoon van de keizer mee naar Groot-Brittannië, waar de prins in 1879 overleed op 18-jarige leeftijd. Het haar van zijn vader kwam in 1959 in handen van het National Army Museum in Londen. Dat zegt nu in een verklaring dat Ethiopië vorig jaar heeft gevraagd om de teruggave van het keizerlijke haar. Een redelijk verzoek, oordeelt de instelling.

Schildpadden

Ruim 1500 zeldzame schildpadden zijn deze week op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla door de douane onderschept. De dieren zaten in de bagage van een Filipijnse passagier verstopt tussen kleding en schoenen. De verdachte was van plan de dieren het land binnen te smokkelen.

De schildpadden hebben een waarde van omgerekend 80.000 euro. Ze waren vanuit Hongkong vervoerd. Van een deel van de dieren was de bek met ducttape dichtgeplakt. De smokkelaar is gevlucht.