Ov weer stil op tweede stakingsdag Frankrijk

Het openbaar vervoer ligt vrijdag in grote delen van Frankrijk weer stil door stakingen bij meerdere vervoersbedrijven. Zo rijden er amper treinen en zijn in Parijs tien van de zestien metrolijnen stilgelegd. Veel mensen nemen daarom de auto, waardoor het ook op de wegen druk is.

De Fransen protesteren tegen door president Emmanuel Macron aangekondigde pensioenhervormingen. Hij wil het pensioenstelsel stroomlijnen, maar de stakers zijn bang dat ze erop achteruitgaan.

Vrijdag kwam het in meerdere steden tot confrontaties tussen demonstranten en politieagenten. Sommige vervoersbedrijven staken nog zeker tot maandag.

„We gaan een week lang demonstreren en aan het eind van die week is het de regering die inbindt”, zegt een medewerker van een openbaar vervoersbedrijf vrijdagochtend.