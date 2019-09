OV in en rond Parijs getroffen door staking

Vakbonden hebben personeel van het openbaar vervoer in en rond Parijs opgeroepen vrijdag het werk neer te leggen. Franse media en de directie schatten dat werknemers massaal in staking gaan, afgaande op de grote ontevredenheid over de voorgenomen hervormingen van het pensioenstelsel bij onder meer het bedrijf RATP (Autonome Regie van het Transport in Parijs). De directie heeft reizigers al laten weten vrijdag niet op het openbaar vervoer te rekenen.

Overheidsinstellingen en -bedrijven hebben tientallen verschillende pensioenstelsels voor hun werknemers, die daar vaak voorrechten en een relatief vroege pensionering aan danken. Maar ook buiten de openbare sector putten de Fransen hun pensioen vooral uit een systeem van de staat. Particuliere pensioenfondsen zijn zeldzaam.

De regering van president Macron en premier Philippe is bezig de ingewikkelde en voor deelnemers vaak gunstige pensioenregels om te vormen tot één puntenstelsel, dat in 2025 in werking moet treden. De pensioengerechtigde leeftijd gaat dan in beginsel naar 64 jaar.