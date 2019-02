OV Catalonië donderdag ontregeld door staking

Catalanen en toeristen die donderdag in de Spaanse regio Catalonië met het openbaar vervoer willen reizen, moeten rekening houden met een langere reistijd. De separatistische vakbond CSC heeft voor die dag een staking uitgeroepen en daardoor zullen er veel minder bussen en treinen rijden.

De Generalitat, de autonome deelregering van Catalonië, heeft bepaald dat het openbaar vervoer niet helemaal plat mag komen te liggen. Gedurende de stakingsdag moet zeker 33 procent van de treinen rijden, aldus de krant El Periódico. Verder moet vervoersbedrijf TMB ervoor zorgen dat in Barcelona zeker 50 procent van de bussen en de metrotreinen in de spitsuren rijdt. Daarbuiten moet in ieder geval een kwart rijden. Van de bussen tussen Barcelona en het vliegveld El Prat moet minimaal 50 procent de weg op.

Ook personeel in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs doet mee aan de actie. De CSC eist onder meer de invoering van een minimumloon van 1200 euro per maand en betere sociale voorzieningen.