Outsider Bloomberg voor het eerst bij debat Democraten

Woensdag gaan de zes belangrijkste Democratische kandidaten met elkaar in debat in Las Vegas in de staat Nevada. De stad heeft een primeur, want het is de eerste keer dat miljardair Michael Bloomberg deelneemt. Hij heeft zich weten te kwalificeren door voldoende steun te vergaren in peilingen. De overige kandidaten zijn Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Joe Biden en Elizabeth Warren.

Senator Sanders is momenteel de belangrijkste gegadigde voor de Democraten, maar er is nog maar in twee staten gestemd. In Iowa en New Hampshire deed Buttigieg het verrassend goed. In Nevada staat hij echter onderaan in de peilingen met 8 procent. Sanders staat op 31 procent en Bloomberg op 19 procent. De miljardair is zaterdag niet verkiesbaar in Nevada.

Bloomberg doet niet mee aan de eerste voorverkiezingen, want hij gokt erop voldoende steun te vergaren in de overige staten. De oud-burgemeester van New York financiert zijn campagne uit eigen zak. Hij heeft al honderden miljoenen dollars uitgegeven aan reclamespotjes, waardoor zijn campagne voor de kiezers erg zichtbaar is.

Bloomberg denkt dat mensen hem zien als beste kandidaat om te winnen van president Donald Trump. Sanders wordt door veel Democraten als te links gezien en Buttigieg als te onervaren. Bloomberg is ook lid geweest van de Republikeinse Partij, waardoor hij denkt ook twijfelende kiezers en gematigde Republikeinen voor zich te winnen.