Ourthe mogelijk besmettingsbron kampeerders

De rivier Ourthe is mogelijk de ziekteverwekker die de kampeervakantie van tientallen jongeren in de Belgische Ardennen heeft verpest. In tien dagen tijd hebben verschillende Vlaamse padvindersgroepen en andere jeugdverenigingen die bij de rivier of haar zijtakken bivakkeerden voortijdig moeten inpakken vanwege massale buik- en darmklachten bij de kinderen en de leiding.

Bij Vielsalm werden zestien kinderen en zes leiders van Scouts en Gidsen Vlaanderen dit weekend onwel. De twaalf- en dertienjarigen zijn naar huis gestuurd. Volgens een woordvoerder wordt gewacht op de resultaten van een wateranalyse om zeker te zijn dat het daar aan lag.

In één week tijd zijn er drie kampen voortijdig opgedoekt omdat deelnemers massaal ziek werden. Het water staat vooral in de zijrivieren laag en er zitten waarschijnlijk bacteriën omdat het water ook warm is. Kampeerders wordt afgeraden zich met het water te wassen of erin te gaan.