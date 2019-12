Oudste zwarte neushoorn ter wereld overleden in Tanzania

De voor zover bekend oudste zwarte neushoorn ter wereld is overleden in Tanzania. Volgens de autoriteiten van het Ngorongoro-natuurreservaat is de neushoorn Fausta 57 jaar geworden en een natuurlijke dood gestorven.

Het vrouwtjesdier werd in 1965 voor het eerst gezien door een wetenschapper toen ze drie tot vier jaar oud was. Fausta leefde meer dan 54 jaar in het wild voordat ze in 2016 werd gevangen en werd overgebracht naar een opvang voor een rustige oude dag.

Zwarte neushoorns worden in het wild gemiddeld 37 tot 43 jaar, in gevangenschap rond de 50 jaar.