Oudste veteraan van Pearl Harbor overleden

Ray Chavez, de oudste veteraan die de aanval op Pearl Harbor overleefde, is op 106-jarige leeftijd overleden. Chavez is in zijn slaap overleden in zijn woonplaats San Diego, maakte zijn familie bekend.

Chavez was geboren in 1912 in San Bernardino in Californië. Hij diende in het leger op een mijnenveger en een transportschip 77 jaar geleden. Hij was gestationeerd op de marinebasis Pearl Harbor tijdens de aanval van de Japanners op 7 december 1941.

„We betreuren het te vernemen dat de oudste levende Pearl Harborveteraan, Ray Chavez, is overleden op de leeftijd van 106 jaar”, reageert het Witte Huis via Twitter. „We waren vereerd om hem eerder dit jaar in het Witte Huis te mogen ontvangen. Bedankt voor je diensten aan ons mooie land, Ray!”