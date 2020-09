Oudste park Californië door bosbranden te gevaarlijk voor publiek

Big Basin Redwoods, het oudste natuurpark in de Amerikaanse staat Californië, is voorlopig niet toegankelijk voor publiek. De hevige bosbranden die er recent woedden, veelal veroorzaakt door blikseminslag, hebben het te gevaarlijk gemaakt. Dat hebben overheidsfunctionarissen gezegd. nadat gouverneur Gavin Newsom poolshoogte was gaan nemen in het zwartgeblakerde gebied.

Verscheidene brandhaarden in de regio Santa Cruz groeiden naar elkaar en legden vele hectares in de as. Onder meer het bezoekerscentrum werd verwoest evenals het natuurmuseum, terwijl ook veel sequoia’s (mammoetbomen), sparren en eiken door het vuur werden aangetast. Ze zijn dood of ernstig verzwakt en staan op omvallen. Het gaat vermoedelijk zeker een jaar duren voordat ze allemaal zijn gelokaliseerd en weggehaald.

„Als dit geen stomp in je maag is, dan ben je als menselijk wezen echt niet bij je volle verstand”, zei de Democraat Newsom na zijn toer door het park, dat stamt uit 1902.