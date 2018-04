Oudste mens ter wereld overleden

Nabi Tajima, De oudste mens op aarde, is overleden. De Japanse vrouw was 117 jaar en overleed zaterdag in een ziekenhuis in Kikai. Tajima werd op 4 augustus 1900 geboren, ze had meer dan 160 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De vrouw mocht zich nog maar zeven maanden de oudste levende mens noemen. In september overleed de toen oudste persoon op aarde: de Jamaïcaanse Violet Brown.

De oudste wereldburger is nu weer een Japanse: Chiyo Yoshida (116). Tot april 2017 was een Europese vrouw de oudste: Emma Morano. Morano vertelde graag dat ze haar hoge leeftijd te danken had aan het eten van twee rauwe eieren per dag. Van Nabi Tajima was niet bekend of zij een speciaal dieet volgde.