De oudste mens ter wereld, de Japanse Chiyo Miyako, is op 117-jarige leeftijd overleden. Guinness World Records heeft vrijdag bekendgemaakt dat zij afgelopen zondag haar laatste adem uitblies.

Dat gebeurde kort nadat de recordorganisatie officieel had vastgesteld dat de Japanse de oudste vrouw en de oudste mens ter wereld was. De organisatie zoekt nu nog uit wie die titels nu mag of mogen dragen.

Chiyo werd op 2 mei 1901 geboren in Wakayama, in de Japanse regio Kansai.