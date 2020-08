‘Oudste man ter wereld’ (116) gestorven in Zuid-Afrika

De 116-jaar oude Fredie Blom uit Zuid-Afrika, volgens de lokale pers de oudste man ter wereld, is zaterdag overleden, meldt zijn familie. Blom overleefde als puber nog de Spaanse griep-epidemie, die tussen 1918 en 1920 wereldwijd tientallen miljoenen levens kostte.

Hoewel Guinness World Records de Brit Bob Weighton (112) als oudste man vermeldt, schreven media in zijn thuisland over Blom als „onofficieel” ’s werelds oudste man. Blom, die werd geboren op 8 mei 1904 in wat toen nog het Britse rijk was, overleefde als enige van zijn familie de Spaanse griep-pandemie. Later zou hij de drie kinderen van zijn echtgenote als zijn eigen kinderen opvoeden. Zij schonken hem uiteindelijk vijf kleinkinderen.

„Twee weken geleden hakte ‘oupa’ nog hout”, sprak de woordvoerder van de familie liefdevol. „Hij was een sterke man, vol trots.” Binnen drie dagen ging Blom echter hard achteruit, waarna hij overleed in een ziekenhuis in Kaapstad. Zijn dood is volgens de woordvoerder niet gerelateerd aan het coronavirus.