Oudste kapper ter wereld overleden in New York

De 108-jarige Anthony Mancinelli is overleden, meldt CNN. Het zou gaan om de oudste kapper ter wereld, die ruim 96 jaar lang haren knipte. De man was nooit met pensioen gegaan. Hij overleed in New York aan de gevolgen van kanker.

Mancinelli stond vorig jaar nog in het Guinness Book of World Records als oudste nog praktiserende kapper. Al toen hij acht jaar oud was, veegde hij de vloer in een kapperszaak. Op 12-jarige leeftijd begon hij zelf met knippen. „Iedereen hield van hem”, zegt zijn zoon. „Over de hele wereld is hij bekend en mijn vader hield van zijn werk.”

Vorige week kreeg Mancinelli nog een speciaal plekje in de Barber Museum Hall of Fame in de staat Ohio.