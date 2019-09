Oudste Holocaust-overlevende Oostenrijk dood

De oudste Holocaust-overlevende van Oostenrijk, Marko Feingold, is overleden. De Joodse gemeente in Salzburg meldde vrijdag dat hij donderdag op 106-jarige leeftijd is overleden. Feingold was tot maart voorzitter van de Joodse gemeente Salzburg.

Feingold werd op 28 mei 1913 geboren in Banska Bystrica in het huidige Slowakije en groeide op in Wenen. Hij werd in 1939 opgepakt en later naar concentratiekamp Auschwitz gedeporteerd. Hij overleefde het verblijf in de kampen Neuengamme, Dachau en Buchenwald. Op 11 april 1945 werd hij in Buchenwald bevrijd.

Na de oorlog had hij een kledingwinkel in Salzburg. In februari 2019 kreeg hij het Kruis van Verdienste aan Lint van de Bondsrepubliek Duitsland.