Oudste Duitse bibliotheek ontdekt in Keulen

Bij opgravingen in Keulen hebben archeologen de fundamenten ontdekt van aantoonbaar de oudste bibliotheek in Duitsland. Het bouwwerk dateert uit de tweede eeuw, zei projectleider Marcus Trier in de Kölner Stadt-Anzeiger. Keulen was toen van een Romeinse nederzetting al uitgegroeid tot een behoorlijke stad.

De onderzoekers stuitten vorig jaar in de binnenstad, op de plaats waar een kerkelijk centrum zal verrijzen, verrassend op resten van een massieve muren. „Eerst dachten we dat het de overblijfselen waren van een publieke vergaderruimte”, gaf Trier toe. „Maar de muren bleken een eigenaardige, nisachtige structuur te hebben”.

Na intensieve naspeuringen en vergelijking met andere bouwwerken uit de oudheid, onder meer in Efeze in het huidige Turkije, werd duidelijk dat er op deze plek op de linker Rijnoever ooit een bibliotheek heeft gestaan van 20 bij 9 meter, plus een aanbouw. Het pand had vermoedelijk twee verdiepingen. „Er lagen ongetwijfeld duizenden boekrollen die konden worden geleend”, aldus Trier, tevens directeur van het Romeins-Germaans museum.

De fundamenten zullen worden geïntegreerd in de kerkelijke nieuwbouw.