Ouders willen dat doodzieke Charlie thuis sterft

De ouders van de Engelse baby Charlie Gard willen de laatste dagen met hun doodzieke kind thuis doorbrengen. Chris Gard en Connie Yates staan vermoedelijk dinsdagmiddag weer voor de rechter. Die moet bepalen of Charlie thuis of in het ziekenhuis zal sterven.

Het Great Ormond Street Hospital heeft nog geen commentaar op deze jongste ontwikkeling gegeven.

De ouders weten niet wanneer de kliniek de machines die de baby nu nog in leven houden, uitschakelt. Charlie Gard is jarig op 4 augustus. Hij zou dan één jaar worden. Maar Chris en Connie zien het somber in. Ze denken dat hun zoon zijn verjaardag niet zal halen.

Gard en Yates gaven maandag hun legale strijd om het leven van hun kind op. Ze vinden dat de toestand van Charlie inmiddels te ver achteruit is gegaan. Het jongetje lijdt aan een zeldzame genetische ziekte, die onder meer funest is voor spieren en hersens.