Ouders die in Duitsland hun zevenjarige zoontje ophaalden bij een kennis, deden zaterdag een gruwelijke vondst. Zij troffen het jongetje levenloos aan in de woning van de 69-jarige vrouw.

Politie en justitie gaan uit van een misdaad. De vrouw is verdwenen en de politie zoekt haar.

Het incident was in Künzelsau bij de stad Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg. De politie zette onder andere een helikopter in bij de zoektocht naar de vrouw.