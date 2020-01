Ouders Spaanse peuter Julen treffen schikking met eigenaar put

De ouders van de Spaanse peuter Julen, die vorig jaar overleed na een val in een diepe boorput, hebben een schikking getroffen met de eigenaar van de put. De ouders van Julen krijgen 190.000 euro van David Serrano. Serrano, die heeft bekend nalatig te zijn geweest, is ook veroordeeld tot een jaar cel.

Julen stortte vorig jaar bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen het 2-jarige kind te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Uit sectie bleek dat hij op de dag van de val was gestorven aan zijn verwondingen.

In eerste instantie werd drie jaar cel tegen Serrano geëist. Dat is een jaar geworden. Hij hoeft niet daadwerkelijk de cel in. Celstraffen onder de twee jaar worden in Spanje niet uitgevoerd als het een eerste veroordeling is.