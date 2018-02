Ouders Melania Trump krijgen ‘green cards’ VS

De Sloveense ouders van de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump hebben een permanente verblijfsvergunning gekregen voor de Verenigde Staten. Het is onduidelijk hoe Viktor en Amalija Knavs hun zogenoemde green cards bemachtigden, bericht The New York Times.

De woordvoerder van de ‘first lady’ wilde niet ingaan op de kwestie. De ouders van Melania zijn „geen onderdeel van deze regering en ze verdienen hun privacy”. De advocaat van het echtpaar bevestigde dat de Knavs een verblijfsvergunning hebben bemachtigd, maar weigerde uit privacyoverwegingen in detail te treden.

Experts zeggen tegen de krant dat Melania vermoedelijk een beroep heeft gedaan op de mogelijkheid familieleden te laten overkomen. Dat is opvallend, omdat president Trump die vorm van gezinshereniging aan banden wil leggen. „Sommige mensen komen het land in en nemen hun volledige gezin mee, dat echt boosaardig kan zijn. Niet acceptabel!”, schreef hij in november op Twitter.