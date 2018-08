Ouders Melania Trump Amerikaans staatsburger

De ouders van first lady Lady Melania Trump zijn Amerikaans staatsburger geworden. Viktor (74) en Amalija (72) Knavs hebben donderdag (lokale tijd) de eed op de Amerikaanse grondwet afgelegd, schrijft The New York Times. Hun advocaat Michael Wildes heeft dat aan de krant bevestigd.

De Sloveense ouders van Melania maken gebruik van de mogelijkheid tot immigratie door familiehereniging, een vorm van ketenmigratie die door president Donald Trump in november vorig jaar fel bekritiseerd werd.

„Veel mensen komen ons land binnen en ze brengen hun hele familie mee, die echt boosaardig kunnen zijn. Onaanvaardbaar”, twitterde de president.

Melania Trump is in Slovenië geboren en veranderde haar familienaam van Knavs naar Knauss.