Oude en nieuwe gezichten in kabinet-Merkel

Bondskanselier Angela Merkel van de christendemocratische CDU in Duitsland schuift voor een nieuwe coalitie met de sociaaldemocratische SPD nieuwe en oude gezichten naar voren. Ze wil de conservatieve Jens Spahn in het kabinet halen en hem de post van minister van Gezondheid geven.

De huidige minister van Gezondheid, Hermann Gröhe, keert niet terug in een nieuw kabinet. Ursula von der Leyen blijft aan als minister van Defensie en Julia Klöckner, leider van de CDU in de deelstaat Rijnland-Palt is de kandidaat van Merkel voor de post van minister van Landbouw. Peter Altmaier wordt minister van Economie.