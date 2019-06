Oud-VN-topman veroordeelt voor kindermisbruik

Oud-topman Peter Dalglish (62) van de VN is door een rechtbank in Nepal schuldig bevonden aan seksueel misbruik van minderjarigen. De veroordeling van de Canadees, die zich jarenlang inzette voor straatkinderen, is volgens Terre des Hommes een groot succes in de vervolging van kindermisbruikers.

In april 2017 kregen lokale onderzoekers van Terre des Hommes in Nepal een eerste melding binnen betreffende misbruik, al was toen nog niet bekend dat het om Dalglish ging. Drie maanden voor zijn arrestatie in 2018 meldde zich een groep straatkinderen bij de onderzoekers met beschuldigingen aan zijn adres. Daarop volgde een periode van twee weken intensief onderzoek, waarbij de verdachte werd geschaduwd.

Dalglish werd op 7 april 2018 gearresteerd in zijn woonhuis in Katike in Nepal. Op dat moment bevonden zich twee minderjarige jongens van 12 en 14 jaar op zijn kamer.

Welke straf hij krijgt, wordt 8 juli bekendgemaakt.