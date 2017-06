Oud-vicepremier Clegg weggestemd

Nick Clegg, van 2010 tot 2015 vicepremier, is zijn zetel in het Lagerhuis kwijt. De Liberal Democrat verloor donderdag in het district Sheffield Hallam van de kandidaat van Labour. Clegg zat sinds 2005 in het Britse parlement. Daarvoor was hij vijf jaar lang lid van het Europees Parlement. Clegg heeft een Nederlandse moeder en spreekt vloeiend Nederlands.

In de Londense buurt Battersea verloor Jane Ellison, staatssecretaris voor Financiën, haar zetel. De Conservatieve politica moet plaatsmaken voor een tegenstander van Labour. In Groot-Brittannië zitten ministers en staatssecretarissen ook in het Lagerhuis. De fractievoorzitter van de Schotse nationalisten in het Lagerhuis, Angus Robertson, verloor ook zijn zetel. Hij moet plaatsmaken voor een conservatieve tegenstander.