Oud-veiligheidsadviseur VS bereid te getuigen in Senaat

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, John Bolton, is bereid te getuigen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Dat laat hij maandag in een verklaring weten.

Bolton wilde eerder niet komen getuigen in het Huis van Afgevaardigden, maar zegt dat nu wel te doen als de Senaat hem vraagt. De oud-veiligheidsadviseur is een van de mensen die de Democraten graag willen horen. Bolton werd in september door Trump uit zijn functie ontheven omdat ze niet op een lijn zaten. Hij stelde zich radicaal op in kwesties over Afghanistan, Iran, Noord-Korea en Venezuela.

Het Huis van Afgevaardigden stemde vorige maand voor het starten van een afzettingsproces tegen Trump vanwege machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. De Senaat moet daar nu over gaan oordelen. De vraag is of Bolton ├╝berhaupt wordt opgeroepen om te komen getuigen, omdat de Republikeinen in de Senaat de dienst uitmaken.