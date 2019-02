Oud Schots temperatuurrecord gebroken

Nog nooit is in februari zo’n hoge temperatuur in Schotland gemeten als donderdag. In Aboyne, ongeveer 40 kilometer ten westen van Aberdeen, werd het 18,3 graden. Het oude record was 122 jaar geleden gevestigd. Toen gaf de thermometer in Aberdeen 17,9 graden aan, aldus Weerplaza.

Normaal is het in deze tijd van het jaar in Schotland van noord naar zuid 4 tot 7 graden. Ook de komende dagen blijft het daar nog zacht met temperaturen op veel plaatsen ruim in de dubbele cijfers. De kans bestaat dat het record later deze maand opnieuw wordt gebroken.

Oorzaak is een hogedrukgebied boven het Europese continent en een krachtig lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Hierdoor kan warme lucht uit Noord-Afrika naar het noorden stromen.