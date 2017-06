Sir Martin Moore-Bick moet het onderzoek gaan leiden naar de fatale brand in de Grenfell Tower die aan zeker tachtig mensen het leven kostte. De aanstelling van de gepensioneerde rechter wordt volgens de BBC donderdag officieel bekendgemaakt.

Moore-Bick was tot voor kort een vooraanstaand raadsheer bij de op een na hoogste rechtbank in Engeland en Wales. Volgens de Britse premier Theresa May krijgen ook bewoners van de woontoren zeggenschap over de richting van het onderzoek.