Oud-presidenten eren overleden Democraat John Lewis

Prominente Amerikaanse politici brengen eerbetoon aan de overleden politicus John Lewis (80). De prominente Democraat, die sinds 1987 lid van het Huis van Afgevaardigden was, zette zich decennialang in voor de burgerrechten van minderheden in de Verenigde Staten. Onder meer de oud-presidenten Barack Obama en Jimmy Carter prijzen hem daarom. Het Witte Huis noemt Lewis in een reactie „een icoon van de burgerrechten” met een „blijvende nalatenschap”.

Volgens Obama „hield Lewis zo veel van dit land dat hij zijn leven en zijn bloed op het spel heeft gezet” om het te verbeteren. Obama noemt het „toepasselijk” dat hij onlangs nog samen met Lewis deelnam aan een online bijeenkomst van jonge activisten uit de Black Lives Matter-beweging. Dat was de laatste gelegenheid waarbij Obama en Lewis beiden een rol speelden.

Wat Carter betreft heeft Lewis „een onuitwisbaar stempel op de geschiedenis gedrukt door zijn inspanningen om de natie rechtvaardiger te maken”. De volksvertegenwoordiger deinsde nooit terug voor wat hij „goede problemen” noemde, memoreert Carter. Met die term omschreef Lewis vaak de confrontaties die nodig waren om de Amerikaanse democratie te verbeteren en discriminatie tegen te gaan. Daarvoor is het land hem veel dank verschuldigd, vindt Carter. „Alles dat hij deed, deed hij uit liefde.”

Ook Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, is lovend over Lewis. McConnell noemt hem een pionier op het gebied van mensenrechten die „zijn leven op het spel zette om tegen racisme te vechten”.

John Lewis werd in de jaren 60 actief in de burgerrechtenbeweging, aan de zijde van Martin Luther King. Afgelopen december meldde hij al dat hij ernstig ziek was. In 2011 kreeg Lewis uit handen van president Barack Obama de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een burger kan krijgen, de Presidential Medal of Freedom.

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemt haar overleden partijgenoot „een van de grootste helden uit de Amerikaanse geschiedenis”.