Oud-president Peru schiet zichzelf in nek

De vroegere president van Peru Alan Garcia heeft geprobeerd zelfmoord te plegen toen de politie bij zijn huis in Lima arriveerde om hem te arresteren in een onderzoek naar omkoping. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij een spoedoperatie onderging. Volgens lokale media verkeert Garcia in kritieke toestand en is hij in coma geraakt.

Garcia zou zichzelf in de nek hebben geschoten. De arrestatie van Garcia zou te maken hebben met het grote corruptieonderzoek naar het Braziliaanse concern Odebrecht.

Garcia was twee keer president van Peru: van 1985 tot 1990 en van 2006 tot 2011. Hij was tientallen jaren leider van de links-populistische partij APRA. Hij stond al langer in het vizier van de onderzoekers die de handel en wandel van het concern Odebrecht bekijken. Het bedrijf gaf in 2016 toe dat het lucratieve contracten in de regio had bemachtigd middels omkoping.