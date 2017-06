Oud-president Panama opgepakt in VS

De voortvluchtige Panamese oud-president Ricardo Martinelli is gearresteerd in de Amerikaanse stad Coral Gables in de staat Florida, aldus de Amerikaanse politie. Hij wordt door Panama gezocht voor spionage. Hij zou overheidsgeld hebben gebruikt om meer dan 150 politieke rivalen te hebben bespioneerd in de periode 2009-2014, toen hij president was.

De steenrijke zakenman verliet Panama in januari 2015 met een privéjet. Eerder deze week werd hij al in de VS gesignaleerd bij een voetbalwedstrijd van het nationale elftal van zijn land, dat in de Copa América tegen Argentinië speelde.

Panama wil dat Martinelli uitgeleverd wordt. Ook Interpol heeft een arrestatiebevel uitstaan.