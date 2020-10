Oud-president Obama voert campagne voor Biden-Harris

Ex-president Barack Obama zal deze week voor het eerst meedoen aan de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezing van zijn voormalige vicepresident Joe Biden. Obama komt er woensdag voor naar Philadelphia in de staat Pennsylvania, aldus de Biden-campagne.

Obama is grotendeels weggebleven van de presidentiële race van 2020, maar verscheen wel op de virtuele Democratische Nationale Conventie in augustus. Obama prees Biden in een toespraak op de derde avond van de conventie en gaf een ongebruikelijke sneer naar zijn opvolger president Trump.

„Ik heb nooit verwacht dat mijn opvolger mijn visie zou omarmen of mijn beleid zou voortzetten. Ik hoopte, in het belang van ons land, dat Donald Trump zou laten zien enige interesse te hebben om de baan serieus te nemen, en enige eerbied zou ontdekken voor de democratie die hem was toevertrouwd”, zei Obama toen. „Maar dat heeft hij nooit gedaan.”

Het evenement in Philadelphia is de eerste keer dat Obama dit jaar persoonlijk campagne voert voor Biden.