Oud-president Obama steunt Democratische kandidaat Biden

Oud-president Barack Obama steunt zijn voormalige vicepresident Joe Biden als kandidaat van de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november. Obama doet dat met een videoboodschap, waarin hij zijn waardering uitspreekt voor Biden. Hij waarschuwt voor diens tegenstanders, de Republikeinen en president Donald Trump.

Zij brengen normen en waarden in gevaar, die de basis vormen van de Amerikaanse samenleving, aldus Obama. Hij noemt Biden een goede vriend. „En ik geloof dat Joe alle kwaliteiten heeft die we nu nodig hebben in een president.”

De gematigde Biden kreeg maandag al steun van zijn laatste rivaal binnen de Democratische partij, Bernie Sanders. De uitgesproken linkse senator trok zich onlangs terug uit de strijd nadat hij bij voorverkiezingen een reeks nederlagen had geleden.

Biden geldt inmiddels als gedoodverfde uitdager van Donald Trump, die nog vier jaar in het Witte Huis wil blijven. De Democraten willen Biden deze zomer officieel als kandidaat benoemen.

De steun van Obama, die nog steeds erg populair is bij de Democraten, zal van onschatbare waarde zijn voor Biden, menen waarnemers. Na de uitputtende voorverkiezingen, die ook nog werden overschaduwd door de coronacrisis, moet de 77-jarige Democraat zijn partij verenigen.

Bij de presentatie van zijn kandidatuur vorig jaar april zei Biden dat hij „president Obama” had gevraagd hem niet te steunen in de race voor de Democratische nominatie. In werkelijkheid was de voormalige president waarschijnlijk niet van plan zich überhaupt met de voorverkiezingen te bemoeien totdat er een winnaar was.