Oud-president Obama samen met Trump-uitdager Biden op campagne

Drie dagen voor de Amerikaanse verkiezingen is voormalig president Barack Obama voor het eerst met de uitdager van de Amerikaanse president Trump, de Democraat Joe Biden, op campagne. Biden was vicepresident onder Obama, die de VS leidde van 2009 tot 2017. De twee bezochten Michigan, een van de staten die de doorslag kunnen geven. In 2016 ging Michigan nipt naar Trump.

Dinsdag staat alles op het spel, zei Obama tegen zijn toehoorders over 3 november. „Jullie kunnen verandering kiezen.” Volgens hem wordt het met Biden niet meer zo vermoeiend als met de ruziënde Trump.

Biden riep zijn rivaal op de koffers te pakken: „We zijn klaar met de chaos, de tweets, de woede, de haat, het falen, de weigering om enige verantwoordelijkheid te nemen.”