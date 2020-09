Oud-president Moussa Traoré (83) van Mali overleden

Voormalig president Moussa Traoré van Mali is dinsdag op 83-jarige leeftijd in zijn huis in de hoofdstad Bamako overleden, zei zijn familie. Traoré leidde Mali van 1968 tot 1991, toen hij werd afgezet bij een staatsgreep.

Als jonge luitenant in 1968 was Traoré de belangrijkste aanstichter van een staatsgreep die Modibo Keïta, de eerste president van het land na de onafhankelijkheid, ten val bracht.

Hij werd het jaar daarop president en regeerde totdat hij zelf ten val werd gebracht. De afgelopen jaren had hij de rol van oud-staatsman wiens advies werd ingewonnen door politici.

De dood van Traoré valt samen met een nieuwe staatsgreep, de vierde sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960. Rebellerende militairen wierpen op 18 augustus president Ibrahim Boubacar Keïta omver. De tweemaal gekozen Keïta had nog drie jaar te gaan in zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar.

Dinsdag vonden in Ghana besprekingen plaats tussen de junta-leider, kolonel Assimi Goita, en het West-Afrikaanse blok ECOWAS van vijftien landen, over een tijdschema voor het instellen van een burgerregering.