Oud-president Mali overleden

Oud-president van Mali Amadou Toumani Touré is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in de nacht van maandag op dinsdag in Turkije, waar hij om gezondheidsredenen was heengebracht, vertelde zijn neef Oumar Touré aan persbureau AFP.

Touré leidde het Afrikaanse land met ruim 18 miljoen inwoners tien jaar totdat hij in 2012 door militairen werd verjaagd. Hij trad formeel af in april 2012.

Na zijn vertrek riepen Toeareg-rebellen de onafhankelijkheid uit in het noordelijke deel van het land, wat later zorgde voor een Franse militaire operatie. Daarmee werden rebellen en jihadisten teruggedrongen.

De situatie is de afgelopen jaren weer instabiel. Na een militaire staatsgreep in augustus is onlangs weer een burger als nieuwe premier geïnaugureerd.