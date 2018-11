Oud-president Malediven vrijgesproken

De vroegere president van de Malediven, Mohamed Nasheed, is door het hooggerechtshof van zijn land vrijgesproken. Hij werd in 2015 veroordeeld tot dertien jaar cel vanwege ambtsmisbruik en terrorisme omdat hij in 2012 illegaal een rechter zou hebben laten oppakken.

Kort nadat de rechter was gearresteerd, moest Nasheed aftreden. Hij heeft altijd beweerd dat hij bij een staatsgreep is afgezet en dat hij met het pistool op zijn hoofd werd gedwongen te vertrekken.

Volgens het hof was de aanklacht tegen Nasheed onterecht en had deze nooit voor de rechter mogen worden gebracht. Hij was de eerste democratisch gekozen president van de eilandengroep in de Indische Oceaan.