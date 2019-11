Oud-president Lula van Brazilië komt vrij

Een Braziliaanse rechter heeft de vrijlating bevolen van oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Het besluit volgt op een recente uitspraak van het hooggerechtshof. Die maakte de weg vrij voor de vrijlating van duizenden gedetineerden.

Het hof haalde deze week een streep door de verplichte opsluiting van criminelen die een eerste beroep tegen hun veroordeling verliezen. Dat betekent dat zij op vrije voeten kunnen blijven tot hun beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dat is bij Lula nog niet het geval en zijn advocaten vroegen met succes om zijn vrijlating.

De juridische problemen van de populaire linkse politicus zijn nog niet ten einde. Hij zat een jarenlange gevangenisstraf uit vanwege een corruptieveroordeling en is verwikkeld in meerdere andere corruptiezaken. Lula houdt zelf vol onschuldig te zijn en zegt dat hij het slachtoffer is van politiek gemotiveerde aanklachten.