De Braziliaanse oud-president Lula da Silva mag tijdelijk de gevangenis uit om de begrafenis van zijn kleinzoon bij te wonen. De 7-jarige jongen is volgens Braziliaanse media aan een hersenvliesontsteking gestorven.

Lula zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit wegens corruptie. De 73-jarige politicus, die het land van 2003 tot en met 2010 regeerde, verblijft in een gevangenis in de stad Curitiba in het zuiden van het land. Hoe lang hij uit de cel mag wegblijven is niet bekendgemaakt.