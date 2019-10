Oud-president Jimmy Carter uit ziekenhuis

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ontslagen uit het ziekenhuis waar hij werd opgenomen na een val in zijn huis in de staat Georgia. Dat heeft The Carter Center laten weten. Het was de tweede keer deze maand dat Carter ten val was gekomen.

De stichting van de voormalige president laat weten dat de 95-jarige Carter „ernaar uitkijkt thuis verder te herstellen”. Volgens een eerdere verklaring had de voormalig president „een kleine bekkenfractuur” aan de val overgehouden.

De Democraat Carter zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president van zijn land. Hij moest na een verkiezingsnederlaag plaats maken voor de Republikein Ronald Reagan. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de langstlevende Amerikaanse president ooit.