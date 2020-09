Oud-president Giscard d’Estaing opgenomen in ziekenhuis

De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) is maandag in Parijs in een ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Hij had geklaagd over ademhalingsproblemen. Volgens bevestigende bronnen werd hij opgenomen op de intensive care, meldden Franse media.

Zijn laatste publieke optreden dateert van vorige week tijdens de begrafenis van een van zijn voormalige medewerkers, Mylène Descamps, in Saint-Germain-des-Prés in Parijs.

Zijn zoon Louis Giscard d’Estaing gaf aan dat hij hem zondagavond nog had gesproken en dat hij toen geen bijzondere problemen had. „Hij is een man van zijn leeftijd”, voegde hij toe.

Giscard d’Estaing was president van 1974 tot 1981.