Oud-president Ecuador in cassatie veroordeeld tot 8 jaar cel

Oud-president van Ecuador Rafael Correa is in zijn thuisland veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar wegens corruptie. Het hooggerechtshof maakte daarmee korte metten met Correa’s ambitie om bij de verkiezingen in februari tot vice-president te worden gekozen.

In april werd Correa met zeventien anderen, waaronder ex-ministers en hooggeplaatste figuren uit het bedrijfsleven, veroordeeld wegens corruptie. De rechter haalde door alle cassatieberoepen een streep.

Correa, die het Zuid-Amerikaanse land tussen 2007 en 2017 regeerde, woont sinds het einde van zijn presidentschap in België. Toen hij daar naartoe uitweek stond hij nog niet terecht. De bij verstek veroordeelde oud-president verloor in juli al zijn eerste hoger beroep.

Medio augustus kondigde Correa aan dat hij zich kandidaat wilde stellen voor het vice-presidentschap binnen een linkse coalitie. „Ze hebben het eindelijk gedaan. In recordtijd hebben ze een definitief vonnis gekregen om mij als kandidaat te diskwalificeren”, zei Correa op sociale media. Volgens hem zal zijn aanhang alleen maar groeien als gevolg van de veroordeling.

Nu zijn veroordeling wegens corruptie definitief is, kan Correa zich volgens de Ecuadoraanse grondwet niet meer kandidaat stellen. Volgens het hof hebben Correa en een aantal van zijn voormalige medewerkers steekpenningen van meerdere bedrijven ontvangen in ruil voor overheidscontracten. De voormalige president zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een complot dat zou zijn aangewakkerd door zijn rivaal Lenin Moreno, zijn voormalige vicepresident en de huidige president.