Oud-president Carter terug in het ziekenhuis

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is opnieuw opgenomen in een ziekenhuis in Atlanta. Hij ondergaat een behandeling aan een urineweginfectie, laat het Carter Center in een verklaring weten.

„Hij voelt zich al beter en lijkt ernaar uit om naar huis te gaan”, meldde het Carter Center. De 95-jarige oud-president was vorige week ontslagen uit het ziekenhuis.

Carter werd in de afgelopen maanden enkele keren opgenomen in het ziekenhuis, in oktober na een val in zijn huis in de staat Georgia. In november kreeg hij een behandeling waarbij de druk op zijn hersenen, als gevolg van eerdere valpartijen, werd verlicht.

Carter is de oudste nog levende voormalig president van de Verenigde Staten. Hij zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president.