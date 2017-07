Oud-president Carter in Canadees ziekenhuis

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is donderdag met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in een Canadees ziekenhuis. Een getuige zei tegen het Canadese CBC News dat de 92-jarige Carter in elkaar zakte nadat hij ongeveer een uur in de zon had staan werken.

De voormalig president stortte naar verluidt in nadat hij hout had staan zagen in Winnipeg. Hij hielp er bij de bouw van een pand voor de organisatie Habitat for Humanity. Lijfwachten droegen Carter naar een voertuig. Kort daarop arriveerden de brandweer en een ambulance.

Habitat for Humanity benadrukte dat Carter alleen uit voorzorg is opgenomen. De prominente vrijwilliger zou de organisatie hebben verzekerd dat hij zich prima voelt. „Hij moedigt iedereen aan voldoende te drinken en door te gaan met bouwen”, zei directeur Jonathan Reckford van de non-profitorganisatie.

Carter was van 1977 tot 1981 president van de Verenigde Staten.