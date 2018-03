Oud-president Carter: Ik bid voor Donald Trump

Jimmy Carter heeft weinig op met de huidige president van Amerika. Carter, die zelf het land leidde van 1977 tot 1981, werd op televisie gevraagd of Amerika „een eikel als president” wil. Daarop antwoordde hij met een glimlach: „Blijkbaar wel, uit deze recente verkiezingen”.

De 93-jarige oud-president verscheen vrijdag in de uitzending van The Late Show. Hij vertelde aan presentator Stephen Colbert dat hij voor Donald Trump bidt. „Ik bid dat hij een goede president zal zijn en dat hij ons in land in vrede zal houden en dat hij zal afzien van het gebruik van kernwapens en dat hij de mensenrechten zal bevorderen. Dus ja, ik bid voor hem.”

Carter, die aanschoof om zijn nieuwe boek te promoten, zei tevens dat hij altijd dacht dat „de waarheid vertellen”, de belangrijkste eigenschap was voor een president. „Maar ik ben de laatste tijd van gedachten veranderd.”