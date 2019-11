Oud-president Carter (95) herstelt na ingreep

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter herstelt in het ziekenhuis in Atlanta na een medische ingreep. „De operatie heeft niet geleid tot complicaties”, meldt het Carter Center.

De 95-jarige Carter was maandag opgenomen in het ziekenhuis. Hij onderging daar een ingreep om de druk op zijn hersenen te verlichten. Die was veroorzaakt door bloedingen als gevolg van recente valpartijen.

Carter lag vorige maand enkele dagen in het ziekenhuis na een valpartij. Hij had toen een bekkenfractuur opgelopen. Enkele weken eerder had hij hechtingen nodig nadat hij was gevallen. De oud-president ging daarna snel weer aan de slag voor liefdadigheidsorganisatie Habitat for Humanity.

De Democraat Carter zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president. Hij moest na een verkiezingsnederlaag plaats maken voor de Republikein Ronald Reagan. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.