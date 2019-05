Oud-president Carter (94) geopereerd na val

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is geopereerd nadat hij zijn heup had gebroken. De 94-jarige Carter kwam ten val toen hij zijn huis in Georgia wilde verlaten om op wilde kalkoenen te gaan jagen, meldt het Carter Center.

De oud-president ging na de valpartij onder het mes in een ziekenhuis in Americus. Hij herstelt nu van een succesvolle operatie, aldus het Carter Center. „President Carter zegt zich vooral zorgen te maken over het feit dat het jachtseizoen voor kalkoenen deze week eindigt en hij zijn quotum nog niet heeft bereikt.”

De Democraat Carter zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president van zijn land. Hij moest na een verkiezingsnederlaag plaats maken voor Ronald Reagan.