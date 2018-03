Oud-president Brazilië vangt bot bij rechter

De voormalige president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, heeft opnieuw een juridische nederlaag geleden. Een hof van beroep veegde procedurele bezwaren tegen zijn veroordeling voor corruptie van tafel.

Lula is eerder al in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij blijft in elk geval tot 4 april op vrije voeten. Dan beslist het hooggerechtshof of de oud-president zijn beroepsmogelijkheden mag uitputten voordat hij moet beginnen aan zijn celstraf.

Het hof oordeelde in 2016 dat verdachten aan hun straf moeten beginnen als hun eerste beroep tegen een veroordeling is afgewezen. Dat besluit staat echter ter discussie.

Lula wil weer meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar zal door zijn veroordeling vermoedelijk onverkiesbaar worden verklaard. Toch voert hij de peilingen aan. Hij was van begin 2003 tot 2011 al president namens de linkse Arbeiderspartij. Aanhangers van Lula denken dat hij wordt vervolgd om te voorkomen dat hij weer meedoet aan de verkiezingen.