Oud-premier van Schotland vrijgesproken in misbruikzaak

De voormalige Schotse eerste minister Alex Salmond is vrijgesproken van seksueel wangedrag tegenover negen vrouwen. Zij hadden de politicus onder meer beschuldigd van een poging tot verkrachting en aanranding.

Salmond heeft steeds gezegd onschuldig te zijn. Hij noemde de beschuldigingen volgens de BBC "overdreven" en politiek gemotiveerd. De jury veegde twaalf aanklachten van tafel en oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een dertiende beschuldiging.

De politicus was onder meer van seksueel wangedrag beschuldigd door een politica van de Schotse SNP-partij, een medewerkster van die partij en ambtenaren. Ze stelden dat het gebeurde terwijl Salmond eerste minister was.

Salmond, die ook leider is geweest van de Schotse SNP-partij, had die functie van 2007 tot 2014. Hij ijverde voor Schotse onafhankelijkheid en stapte op toen kiezers dat afwezen in een referendum.