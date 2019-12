Oud-premier Tsjaad opgepakt om fraude

De voormalige premier van Tsjaad, Kalzeubet Pahimi Deubet, is zondag opgepakt omdat hij verdacht wordt van fraude. Dat maakte de politie bekend.

Onduidelijk is waarmee Deubet, die ook meerdere keren minister was in het Afrikaanse land, precies heeft gefraudeerd. De huidige president van Tsjaad Idriss Déby beloofde vorig jaar corruptie in het land hard aan te zullen pakken.

Tsjaad heeft al jaren een slechte naam als het om corruptie gaat. In de corruptie-index van Transparency International staat het straatarme land op plek 165. In totaal worden daarin 180 landen vermeld.

Deubet was premier van Tsjaad tussen 2013 en 2016.